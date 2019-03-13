زيادة رأسمال "طيبة" لـ1.6 مليار ريال بغرض استحواذات

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة طيبة القابضة زيادة رأسمالها من 1.5 مليار ريال إلى 1.604 مليار ريال، عن طريق إصدار 10.45 مليون سهم عادي لغرض الاستحواذ على كل أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية والتي تمثل 8.10% وعلى ما نسبته 12.65% من أسهم الشركة العربية للمناطق السياحية "أراك".

وذكر بيان نشر على موقع #السوق_السعودية "تداول" أنه سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمال شركة #طيبة_القابضة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وذكر البيان أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.