عذيب للاتصالات: 51.6% خسائر متراكمة بـ244 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد #عذيب_للاتصالات بلوغ خسائرها المتراكمة 51.63% من رأس المال.

وأضافت #اتحاد_عذيب للاتصالات أن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 243.9 مليون ريال.

ولفتت إلى أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات وانخفاض المصروفات التشغيلية.

وأشارت إلى أن آخر يوم يتسنى فيه لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، للنظر في معالجة الخسائر المتراكمة هو 26 مارس الجاري، وآخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 25 أبريل المقبل، علماً أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال الفترة المحددة نظاماً أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.