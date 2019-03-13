"سابك" تتجه لدمج "صدف" و"بتروكيميا" في كيان واحد

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عزمها دمج الشركة السعودية للبتروكيماويات "صدف" في الشركة العربية للبتروكيماويات "بتروكيميا" بصفتهما شركتين تابعتين ومملوكتين بالكامل لـ"سابك".



وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن #صدف ستندمج بصفتها الشركة المندمجة بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات في "بتروكيميا" باعتبار الأخيرة الشركة الدامجة، وذلك وفقاً لتقييم الذمة المالية لـ"صدف" المبين بقوائمها المالية الأخيرة.



وبينت أن هذا الاندماج سيتم بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، بحيث تستمر #بتروكيميا كشركة قائمة وينقضي بالمقابل وجود "صدف" ككيان قانوني نتيجةً لعملية الاندماج.



وأشارت الشركة إلى أن هذا الاندماج يعد جزءاً من خطة الشركة الاستراتيجية لرفع مستوى التنافسية وكفاءة الأداء لأعمالها التشغيلية.



وأضافت أنها تهدف من عملية الاندماج إيجاد كيان واحد أكثر فعالية والاستفادة المثلى من أصولهما وتعظيم القيمة التي يتم تحقيقها من تكامل أمثل بين منتجات الشركتين. وسيؤدي ذلك أيضا لرفع أداء العمليات التشغيلية والصيانة وتنفيذ المشاريع.



وتوقعت أن يكتمل الاندماج خلال النصف الثاني من عام 2019م، ولا يتوقع أن يكون للاندماج أي أثر جوهري على المركز المالي لـ"سابك".

وكانت #سابك قد استحوذت في 2017 على حصة شركة Shell البالغة 50% في "صدف"، بقيمة 820 مليون دولار.