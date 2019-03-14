تراجع أرباح "دور للضيافة" 37% لـ57 مليون ريال بـ2018

تراجعت أرباح #دور للضيافة بنسبة 36.5% إلى 57.4 مليون ريال في 2018، مقارنة بـ90.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق من العام السابق إلى تأثر إيرادات منشآت الشركة الفندقية بمدينة #الرياض بانخفاض الطلب من قبل قطاع الأعمال نظراً للتزايد المطرد في عدد #الغرف_الفندقية المعروضة بالسوق الفندقي نتيجة الافتتاحات الجديدة.

بالإضافة إلى انخفاض متوسط سعر التأجير اليومي بمدينة الرياض، وكذلك الإغلاق الجزئي لبعض منشآت الشركة بمدينة الرياض نظراً لقيام الشركة بإعادة تأهيلها وتجديدها لمواجهة المنافسة في السوق.

كما تم تأثر العام الحالي بالمعالجة المحاسبية للمصاريف التمويلية الخاصة بالمشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها.

بالإضافة إلى تأثر العام الحالي بصدور حكم قضائي نهائي أدى إلى رفع المخصص بمبلغ 7.3 مليون ريال ليصبح 15 مليون ريال والمتعلق بالقضية المقامة بين الشركة وأمانة منطقة الرياض حول زيادة إيجار استثمار سابق بحديقة الروضة والتي سبق للشركة التخارج منه بعام 2014 وذلك بعد صدور حكم نهائي لصالح الشركة مقارنة بالمبلغ الذي طالبت به الأمانة والبالغ 40.2 مليون ريال.