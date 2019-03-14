سوفت بنك وتويوتا تبحثان استثمار مليار دولار في "أوبر"

قال مصدران مطلعان إن مجموعة من المستثمرين بقيادة مجموعة #سوفت_بنك وشركة #تويوتا موتور تجري محادثات لاستثمار مليار دولار أو أكثر في وحدة السيارات ذاتية القيادة التابعة لأوبر تكنولوجيز، في صفقة من شأنها أن تقيم الوحدة عند 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار.

وسيضخ هذا الاستثمار سيولة في برنامج #أوبر للقيادة الذاتية، الذي يكلف الشركة الخاسرة مئات الملايين من الدولارات دون جني إيرادات.

كما قد تساهم الصفقة في إبراز قيمة أوبر، في الوقت الذي تستعد فيه شركة تطبيقات نقل الركاب لطرح أولي في البورصة قد يصل بقيمة الشركة إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وأحجمت أوبر وسوفت بنك عن التعليق. بينما قال متحدث باسم تويوتا إن شركة السيارات "تراجع وتدرس باستمرار مختلف خيارات الاستثمار"، لكن ليس لديها ما تعلن عنه.

وكانت وول ستريت جورنال أول من أعلن عن نبأ محادثات الاستثمار، إذ قالت الصحيفة إنه من الممكن التوصل لاتفاق في الشهر المقبل.

وضخت تويوتا أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان 500 مليون دولار في أوبر العام الماضي للعمل على #السيارات_الذاتية_القيادة، وهو مجال تُعتبر فيه الشركتان متأخرتين عن منافسين لهما مثل وايمو وحدة القيادة الذاتية لتابعة لألفابت.

وتراهن أوبر، التي خسرت العام الماضي 3.3 مليار دولار، على التحول إلى السيارات الذاتية القيادة كي تستغني عن دفع مستحقات السائقين.