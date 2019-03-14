صكوك لإعادة التمويل العقاري بالسعودية بـ750 مليون ريال

استكملت الشركة #السعودية لإعادة #التمويل_العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال لآجال متعددة، وذلك في أول صفقة من نوعها لمصدر غير سيادي في المملكة هذا العام.

ويأتي هذا الإصدار تحت برنامج وضعته الشركة في ديسمبر الماضي، والذي من شأنه #إصدار_صكوك مقومة بالعملة المحلية بما يصل إلى 11 مليار ريال.

يشار إلى أن "السعودية لإعادة التمويل العقاري" هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى تمويل 20% من السوق الأولية لقروض الإسكان في السعودية، حيث تأمل السلطات في توسعتها إلى 500 مليار ريال بحلول 2020، وإلى 800 مليار ريال بحلول 2028.