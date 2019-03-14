عمومية "الخضري" ترفض الحل أو الإفلاس والسهم يقفز 10%

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن #الخضري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر، حيث وافقت الجمعية على إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال عدة خطوات.

وقفز سهم الخضري في تعاملات اليوم الخميس بالحد الأقصى 10%.

وتتضمن الخطوات التي اعتمدتها الجمعية العمومية لـ #شركة_الخضري زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ولم توافق الجمعية على التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام #الإفلاس أو على حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس.