تراجع أرباح "باعظيم" بـ17% لـ20.5 مليون ريال في 2018

انخفضت أرباح شركة "باعظيم التجارية" إلى 20.5 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 16.6%، مقارنة بـ24.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 8.51 % الناتج عن اختلاف سياسة الشراء لبعض العملاء الأساسيين في قطاع المودرن تريد وانخفاض الطلب العام بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة العروض الترويجية وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة.

وأوصى مجلس إدارة شركة #باعظيم_التجارية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال (ما يعادل 1.5 ريال للسهم) كأرباح عن العام المالي 2018.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المبلغ الموزع هو 15,187,500 ريال، بينما عدد الأسهم المستحقة للأرباح 10,125,000 سهم.

هذا وقد سبق للشركة توزيع أرباح نقدية قدرها 17,212,500 ريال سعودي عن العام المالي 2017، بواقع 1.70 هللة للسهم الواحد والتي مثلت 17% من قيمة #الاسهم_الاسمية .