"فيسبوك" تعتذر لمستخدميها عن الخلل أمس وتدرس تعويضات

قدمت "فيسبوك" اعتذاراً رسميا لمستخدميها، بسبب الخلل الفني الذي أصاب عددا كبيرا من تطبيقاتها خاصة "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب" أمس، وأدى إلى تعطلها في عدد من مناطق العالم.

وقالت الشركة أيضا إنها تدرس تعويض المعلنين عبر تطبيقاتها، بعدما أدى الخلل إلى توقفها بشكل كامل في عدد كبير من المناطق، من بينها أجزاء من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ودول عربية. الأمر الذي أدى إلى غضب المستخدمين وانتشار facebookdown# على موقع تويتر.

وقال بيان الشركة إنها تعمل على إزالة الخلل في أسرع وقت، مؤكدة أن العطل لم يحدث بسبب اختراق موقعها.

ويأتي ذلك ليضيف إلى التحديات التي تواجهها الشركة مؤخرا، إثر اتهامات بفشلها في تأمين خصوصية مستخدميها، وانتشار الأخبار الملفقة وخطابات الكراهية عبر تطبيقاتها.