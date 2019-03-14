"كيمانول" تتحول للربحية في 2018 بـ 46 مليون ريال

حققت شركة #كيمائيات_الميثانول أرباحا بلغت قيمتها 46.15 مليون ريال، في 2018، مقارنة مع خسائر 27.7 مليون ريال، في عام 2017.

وكشفت #كيمانول أن سبب تحقيق صافي ربح خلال 2018، مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة وترشيد المصروفات، بالرغم من انخفاض مبيعات منتج محسنات الخرسانة خلال عام 2018 بسبب الإغراق في الأسواق المحلية والخليجية.

وبلغت أرباح الشركة في الربع الرابع من 2018، نحو 2.3 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنه تمت خلال عام 2018، أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي أُعلن عنها على تداول في 6 فبراير الماضي.