قالت مصادر مطلعة إن #أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، تخطط لإطلاق طرح عام أولي للأسهم في أبريل/نيسان.
وأضافت المصادر أن أوبر ستُصدر الشهر القادم الإفصاح العام المطلوب، المعروف بإس-1، وتطلق عرضا ترويجيا لاجتذاب المستثمرين، وفقا لوكالة "رويترز".
ويعني توقيت #الطرح_العام_الأولي أن أوبر ستطرق أبواب السوق بعد وقت قليل من استكمال منافستها الأصغر حجما ليفت طرحها العام الأولي، الذي من المتوقع أن يحدث بحلول نهاية مارس، بحسب المصادر.
أوبر تخطط لإطلاق طرح عام أولي في أبريل
قالت مصادر مطلعة إن #أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، تخطط لإطلاق طرح عام أولي للأسهم في أبريل/نيسان.