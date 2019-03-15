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أوبر تخطط لإطلاق طرح عام أولي في أبريل

المصدر: العربية.نت
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قالت مصادر مطلعة إن #أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، تخطط لإطلاق طرح عام أولي للأسهم في أبريل/نيسان.

وأضافت المصادر أن أوبر ستُصدر الشهر القادم الإفصاح العام المطلوب، المعروف بإس-1، وتطلق عرضا ترويجيا لاجتذاب المستثمرين، وفقا لوكالة "رويترز".

ويعني توقيت #الطرح_العام_الأولي أن أوبر ستطرق أبواب السوق بعد وقت قليل من استكمال منافستها الأصغر حجما ليفت طرحها العام الأولي، الذي من المتوقع أن يحدث بحلول نهاية مارس، بحسب المصادر.

كلمات دالّة

#أوبر, #الطرح العام الأولي

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