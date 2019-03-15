أوبر تخطط لإطلاق طرح عام أولي في أبريل

قالت مصادر مطلعة إن #أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، تخطط لإطلاق طرح عام أولي للأسهم في أبريل/نيسان.



وأضافت المصادر أن أوبر ستُصدر الشهر القادم الإفصاح العام المطلوب، المعروف بإس-1، وتطلق عرضا ترويجيا لاجتذاب المستثمرين، وفقا لوكالة "رويترز".



ويعني توقيت #الطرح_العام_الأولي أن أوبر ستطرق أبواب السوق بعد وقت قليل من استكمال منافستها الأصغر حجما ليفت طرحها العام الأولي، الذي من المتوقع أن يحدث بحلول نهاية مارس، بحسب المصادر.