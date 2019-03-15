4.7 مليار درهم أرباح "موانئ دبي العالمية" في 2018

حققت "موانئ دبي العالمي" نمواً في الأرباح السنوية، بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.27 مليار دولار (4.66 مليار درهم) خلال عام 2018، مقارنة بنحو 1.209 مليار دولار (4.437 مليار درهم) خلال 2017.

وأظهرت البيانات السنوية أن الشركة حققت نمواً في العائدات بنسبة 19.8% لتصل إلى 5.646 مليار دولار (20.7 مليار درهم)، مقابل 4.715 مليار دولار (17.3 مليار درهم)، بدعم استحواذات جديدة بلغت قيمتها 9.2 مليار درهم والأداء القوي لمحطات الشركة عبر مختلف المناطق الجغرافية الرئيسة التي تعمل بها.

وأوصى مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بزيادة توزيعات أرباح الأسهم بنسبة 5% إلى 356.9 مليون دولار بواقع 43 سنتاً أميركياً للسهم الواحد تماشياً مع سياسة المحافظة على نسبة توزيعات أرباح تقارب 30%، ويثق مجلس الإدارة بقدرة الشركة على مواصلة توليد النقد ودعم النمو المستقبلي في الوقت الذي نحافظ فيه على توزيعات ثابتة للأرباح.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في دبي أمس: إن إجمالي استثمارات الشركة خلال العام 2018 بلغت 908 ملايين دولار (3.33 مليار درهم).

فيما بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية بنهاية العام الماضي نحو 90.8 مليون حاوية نمطية، كما بلغت الطاقة الاستيعابية للمحطات التي تمتلك المجموعة حصة الأغلبية فيها 49.7 مليون حاوية نمطية.

وأضاف أن المحطة الرابعة لمناولة الحاويات أصبحت جاهزة للعمل، حيث سيتم البدء بتشغيلها خلال النصف الثاني من العام الجاري وتحويل عمليات مناولة السفن الكبيرة إليها، وذلك للاستفادة من انخفاض التكلفة التشغيلية للمحطة الجديدة التي تعمل بأحدث أنظمة ومعدات المناولة الآلية، وكذلك البدء في إحلال وتجديد محطة الحاويات الأولى التي تعمل ثمانينيات القرن الماضي.