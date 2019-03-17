"الأحساء للتنمية" تسجل أرباحاً سنوية بـ 11 مليون ريال

سجلت شركة الأحساء للتنمية، أرباحاً صافية بقيمة 11.2 مليون ريال نهاية العام 2018 مقارنة مع خسائر بقيمة 6.99 مليون ريال نهاية العام 2017.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن النتائج المالية بالعام الماضي عكست ارتفاع الإيرادات وكذلك انخفاض المصروفات البيعية والإدارية.

وأشارت إلى ارتفاع توزيعات #الأرباح المستلمة من #الشركات المستثمر فيها خلال عام 2018.

وذكرت أنه خلال عام 2018 لا يوجد أي انخفاض دائم في استثمارات متاحة للبيع، إضافة إلى عدم وجود خسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة #الربح و #الخسارة وكذلك زيادة الإيرادات الأخرى.

كما أعلنت الشركة انخفاض مصروف الزكاة الشرعية بالنسبة لها في العام الماضي.

وقالت إن صافي العائد على السهم الواحد تحول من خسائرة بمقدار 0.19 ريال في 2017 إلى ربح بمقدار 0.15 ريال في 2018.

وخلال عام 2018 بلغت الأرباح المبقاة 5.3 مليون ريال مقابل خسائر متراكمة قدرها 12.75 مليون ريال خلال عام 2017.