"تكوين" تقلص خسائرها لـ39.7 مليون ريال بـ2018

انخفضت خسائر شركة " #تكوين المتطورة للصناعات"، إلى 39.7 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بخسائر 168.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من زيادة المصروفات التمويلية.

بلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2018 مبلغ 216 مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل 22.8% من رأس المال، حيث تتمثل الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة بانخفاض حجم المبيعات وارتفاع أسعار المواد الخام.



هذا وسوف تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن #هيئة_السوق_المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس مالها.

كما قالت الشركة إنه تم تطبيق المعيار الدولي رقم 9 ابتداءً من الأول من يناير 2018 الذي أدى إلى انخفاض قيمة حقوق المساهمين بمبلغ 20.5 مليون ريال. أما ما يخص تطبيق المعيار الدولي رقم 15 ابتداء من الأول من يناير 2018 فلم يؤدِ إلى حدوث أي فروقات جوهرية.