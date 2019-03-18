"الخضري" تفسخ عقدا مع وزارة النقل بـ92 مليون ريال

أعلنت شركة "الخضري" أنها قررت فسخ عقد مشروع تم توقيعه مع وزارة النقل عام 2015 وبقيمة إجمالية بلغت نحو 92 مليون ريال.

وأرجعت #الخضري السبب في التقدم بطلب الفسخ إلى الخسارة المتوقعة فضلاً على التكاليف المرتبطة بالموارد اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع، وذلك بعد انتهاء فترة إيقاف العمل بالمشروع من قبل وزارة النقل اعتباراً من السادس عشر من نوفمبر عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت فوترة 55% من إجمالي قيمة أعمال المشروع.

وتوقعت "الخضري" أن تبلغ التكاليف والأعباء المالية المترتبة على فسخ عقد المشروع نحو 34 مليون ريال.

يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة "الخضري" وافقت على إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه #الخسائر_المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع.

ووصلت الخسائر المتراكمة لشركة "الخضري"، بتاريخ الثاني عشر من فبراير الماضي إلى نحو 198% من رأس المال، ما يعادل 1.110 مليار ريال.