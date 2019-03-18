"بوان" تتحول للخسارة بـ218.4 مليون ريال بـ2018

سجلت شركة " #بوان " خسائر بـ218.4 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 71 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- قيد خسارة انخفاض غير تشغيلي وغير نقدي بمبلغ 189.2 مليون ريال سعودي نتج عن الانخفاض في قيمة الشهرة التي نتجت عند الاستحواذ على الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة في عام 2010 بمبلغ 169.8 مليون ريال سعودي، ومن الانخفاض في قيمة بعض الممتلكات والآلات والمعدات في قطاع الصناعات الكهربائية بمبلغ 19.4 مليون ريال سعودي. إن الانخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 169.8 مليون ريال سعودي تعد خسارة غير متكررة حيث تم إطفاؤها بالكامل خلال عام 2018م.

- قيد #مخصصات بمبلغ 25.8 مليون ريال سعودي لمقابلة المخاطر المحتملة في تحصيل بعض الذمم المدينة التجارية بمبلغ 16.8 مليون ريال سعودي والانخفاض في قيمة المخزون بمبلغ 9.0 مليون ريال سعودي، حيث بلغت حصة المجموعة من هذه المخصصات مبلغ 23.4 مليون ريال سعودي خلال عام 2018م.

- انخفاض الإيرادات وهامش الربح متأثرين بانخفاض الطلب وشدة المنافسة مما أدى إلى انخفاض إجمالي الدخل بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع الأعباء التمويلية و #الزكاة .