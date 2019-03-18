"ليفت" منافس "أوبر" ستدخل البورصة لجمع ملياري دولار

أطلقت شركة #ليفت الأميركية لخدمات النقل، المنافس الرئيسي لمجموعة "أوبر" العملاقة في #الولايات_المتحدة الاثنين، مسار دخولها البورصة في خطوة منتظرة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا هذا العام، آملة في جمع حوالي ملياري دولار.

وأعلنت الشركة في بيان إطلاق "جولتها" لبيع 30,77 مليون سهم للمستثمرين بسعر من المتوقع أن يراوح بين 62 دولارا و68 للسهم الواحد. كما سيُطرح على المكتتبين إمكان شراء ما مجموعه 4615 مليون سهم إضافي.

وستُدرج هذه الأسهم على المنصة الإلكترونية "ناسداك غلوبل سيليكت ماركت" تحت رمز "ليفت".

وخلال إعلانها رسميا مشروع دخولها البورصة، أشارت "ليفت" إلى تكبدها خسائر بقيمة 911 مليون دولار العام الماضي، فيما بلغ رقم أعمالها 2,2 مليار دولار.

ورغم أنها لم تبلغ بعد مستوى الربحية، فإن قيمة "ليفت" تقدّر حاليا بحوالي 15 مليار دولار، خصوصا بفعل عمليات حشد الأموال المتتالية التي أجرتها. وتؤكد وكالة "بلومبرغ" أن مؤسسيها يأملون في زيادة هذه القيمة لتصبح في حدود 20 إلى 25 مليار دولار.

وأكدت "ليفت" في الوثائق التي نشرتها مطلع مارس لدى الإعلان رسميا عن المشروع "لدينا تركيز فائق على هدفنا القاضي بإحداث ثورة في خدمات النقل وسنبقى الأكثر قدرة على الابتكار".

وتعتزم "أوبر"، أبرز منافسي "ليفت" أيضا، الدخول في البورصة هذا العام.