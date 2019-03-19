الهند تستخدم أموال دافعي الضرائب لإنقاذ شركة متعثرة

قال مصدران بالحكومة الهندية لرويترز إن الحكومة طلبت من بنوك تديرها الدولة إنقاذ شركة #جت_إيروايز المملوكة ملكية خاصة دون دفعها للإفلاس، مع سعي رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لتفادي فقد آلاف الوظائف قبل أسابيع من انتخابات عامة.



وأفاد المصدران أن وزارة المالية طلبت على مدى العام الأخير تحديثات منتظمة من البنوك، وعلى رأسها #بنك_الدولة_الهندي ، عن الوضع المالي لجت إيروايز.

وأضافا أنه في الأشهر الأخيرة تقدم البنوك تحديثات أسبوعية عن خطة الإنقاذ، وتطلب أيضا مشورة الحكومة.



وقال مسؤول بأحد البنوك المقرضة لجت إيروايز "يطلب مسؤولون كبار بوزارة المالية تحديثات عن الأمر". ورفض الكشف عن هويته نظرا لخصوصية المناقشات.



ولم تُنشر أي تقارير في السابق عن تفاصيل المناقشات بين وزارة المالية والمصرفيين بخصوص إنقاذ جت إيروايز.



وناشدت #نيودلهي البنوك التي تديرها الدولة تحويل الدين إلى حقوق ملكية وحيازة حصة في جيت إيروايز في خطوة نادرة تستخدم فيها الهند أموال دافعي الضرائب لإنقاذ شركة قطاع خاص متعثرة من الإفلاس.

لكن المصدرين بالإضافة إلى مصدر ثالث قالوا إن هذا سيكون "لفترة انتقالية"، ويمكن للبنوك بيع الحصص فور إقالة جت إيروايز من عثرتها.



وقال مصدر حكومي منفصل إن الحكومة حثت أيضا صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الذي تملك 49% فيه - وأُسس للاستثمار في مشاريع بنية تحتية متوقفة وجديدة - على شراء حصة في جت إيروايز.



وتصارع جت إيروايز المثقلة بدين يفوق المليار دولار للاستمرار في العمل.

وأجلت مدفوعات للبنوك والموردين والموظفين ومؤجري الطائرات، والذين بدأ بعضهم في إنهاء صفقات التأجير.