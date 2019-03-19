إيرادات "هيرمس" تقفز 19% والأرباح تتخطى 1.4 مليار جنيه

تمكنت المجموعة المالية "هيرمس" من تحقيق قفزة في إيراداتها بنسبة 19% لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه خلال العام 2018، بدعم الأداء القوي لقطاع التمويل غير المصرفي الذي تجاوزت إيراداته مليار جنيه، مصحوباً بارتفاع إيرادات جميع قطاعات بنك الاستثمار.

وأوضحت المجموعة لدى إعلانها نتائج أعمالها خلال العام 2018، أن إيرادات الأنشطة الرئيسية ارتفعت بمعدل سنوي 32% وذلك بعد استبعاد المكاسب المحققة من أنشطة الاستثمار والإيرادات غير المتكررة، مدعومةً بنمو إيرادات جميع القطاعات التشغيلية في ضوء الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتقديم منتجات وخدمات جديدة، إلى جانب التوسع الجغرافي وخدمة قاعدة أكبر من العملاء.

وعلى الرغم من انخفاض العائدات الرأسمالية في عام 2018 بنسبة سنوية 34% مقارنةً بالعام السابق، إلا أن صافي الربح التشغيلي تراجع بمعدل سنوي 5% فقط ليبلغ 1.4 مليار جنيه، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة. وانخفض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 16% ليبلغ مليار جنيه.

وبلغ دخل الشركة من الأتعاب والعمولات نحو 3 مليارات جنيه خلال عام 2018 بزيادة سنوية 34%، حيث مثل 71% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.

وحقق قطاع التمويل غير المصرفي معدلات نمو قوية خلال عام 2018، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 89% لتبلغ 1.1 مليار جنيه، ومثلت 25% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال العام. ويعكس ذلك مردود نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي 125% خلال عام 2018 مع ارتفاع إيرادات شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي بنسبة سنوية 48% خلال نفس الفترة.

وعلى هذه الخلفية بلغ صافي ربح قطاع التمويل غير المصرفي بعد خصم الضرائب وحصة الأقلية 178 مليون جنيه خلال عام 2018 بزيادة سنوية 128%.

كما ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 13% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال عام 2018، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية 15% لتسجل مليار جنيه خلال نفس الفترة في ضوء نمو حصة الشركة وحجم التنفيذات في الأسواق الجديدة خلال 2018، فضلاً عن نمو إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 8% خلال العام.

وساهم قطاع التمويل غير المصرفي بنحو 1.1 مليار جنيه في إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة. كما بلغت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر نحو 555 مليون جنيه خلال عام 2018 بزيادة سنوية بلغت نحو 22%.