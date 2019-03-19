تراجع أرباح "أسمنت الشرقية" بـ35% لـ70 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة " #أسمنت_الشرقية "، بنسبة 34.5% إلى 70 مليون ريال بنهاية عام 2018 مقارنة بـ107 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1ـ انخفاض كمية مبيعات #الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع نتيجة لانخفاض الطلب المحلي.

2ـ زيادة #مخصص_الزكاة .

وأوصى مجلس إدارة شركة "أسمنت الشرقية" في اجتماعه اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال (ما يعادل 0.75 ريال للسهم) كأرباح عن العام المالي 2018.