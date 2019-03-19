تراجع أرباح "زهرة الواحة" بـ26% لـ35 مليون ريال بـ2018

تراجعت أرباح " #زهرة_الواحة" بنسبة 26% إلى 34.6 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بـ46.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

يعود سبب الانخفاض في صافي ربح الشركة العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى: ارتفاع تكلفة المبيعات وذلك بسبب ارتفاع تكاليف شراء المادة الخام الرئيسية متأثرة بارتفاع #أسعار_البترول والتي تشتق منه المادة الخام الرئيسية خلال العام الحالي مقارنة بأسعار الشراء خلال العام السابق حيث تم تمرير هذه الزيادة تدريجيا على أسعار البيع من أجل الحفاظ على الحصة التسويقية في ظل المنافسة الحادة.

إلى جانب ارتفاع #مخصص_الزكاة بسبب احتساب مخصص مقابل الربط الزكوي عن الأعوام من 2012 إلى 2016 والمقدم عليه اعتراض لدى #الهيئة_العامة_للزكاة_والدخل .

وارتفعت مبيعات الشركة للسنة الحالية 15.68% عن مبيعات السنة السابقة بسبب زيادة قاعدة العملاء في السوق الداخلي والأسواق الخارجية.

وأوصى مجلس إدارة شركة "زهرة الواحة للتجارة"، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 مارس 2019، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال (ما يعادل ريالا للسهم)، وذلك عن العام المالي 2018.