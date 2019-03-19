"النصر" المصرية تعود لإنتاج السيارات مع "نيسان"

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق اليوم الثلاثاء إن #شركة_النصر_للسيارات المملوكة للحكومة أبرمت اتفاقا مبدئيا مع #نيسان اليابانية لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا.



وأضاف توفيق، خلال مؤتمر استثمار بالقاهرة، أن الاتفاق يستهدف رفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يجري توقيع العقد النهائي بعد 3 أشهر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.



ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاق.