"أكوا باور" تزيد حصتها إلى 74% في "رابغ العربية"

أعلنت شركة #أكوا_باور السعودية عن اكتمال استحواذها على بعض أسهم وسندات المديونية والقروض المملوكة لشركة "ماروبيني" اليابانية في شركة "رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة (راوك)"، إضافة إلى استحواذها على بعض الأسهم المملوكة لشركة "ماروبيني" في شركة التشغيل والصيانة المعروفة بـ"شركة رابغ للطاقة" التابعة لشركة "راوك".

وتقوم شركة "رابغ العربية للمياه والكهرباء المحدودة" بإمداد الكهرباء والمياه والبخار لشركة "رابغ للتكرير والبتروكيماويات" #بترو_رابغ، وهو مشروع تضامني مشترك تم تأسيسه عام 2005 بين "سوميتومو كيميكال" اليابانية و"أرامكو" السعودية، التي تمتلك وتشغّل وتدير مجمع رابغ للبتروكيماويات، ويضم المجمع عمليات تكرير النفط والبتروكيماويات المتكاملة التي تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المكررة في رابغ في السعودية.

وتمتلك وتشغّل شركة "راوك" منشأةً لتوليد الطاقة الحرارية وتحلية المياه بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 840 ميغاواط، و6110 أطنان في الساعة من البخار، و12 ألف طن في الساعة من المياه، وتقع المنشأة داخل مجمع رابغ على بُعد 160 كيلومتراً شمال مدينة جدة غرب السعودية.

ووفقاً لبيان "أكوا باور"، فإن المنشأة تقوم بإمداد مرافق الكهرباء والبخار والماء لشركة "بترو رابغ" بموجب اتفاقية طويلة الأمد. وتضم محطة "راوك" مرحلتين تم تشغيلهما في عامي 2008 و2016 على التوالي، تعملان كوحدة متكاملة ومتزامنة مع شبكة الكهرباء التابعة لـ"الشركة السعودية للكهرباء"، موفّرة إمدادات موثوقة ومستمرة لشركة "بترو رابغ".

ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن شركة "رابغ للطاقة" هي الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة "راوك"، وفقاً لاتفاقية التشغيل والصيانة طويلة الأمد التي وقّعتها مع شركة "راوك".

وتمت عملية شراء الأسهم وفقاً لاتفاقية موقّعة بين شركة "ماروبيني" وشركة "أكوا باور" عام 2014، التي تعطي الحق المسبق لشركة "أكوا باور" بموجبها شراء الأسهم في غضون فترة معينة بعد تشغيل المرحلة الثانية من محطة "راوك".

وبناءً على ذلك، مارست شركة "أكوا باور" حق الشراء واتخذت هذه الخطوة في شهر مايو 2018، وتمت عملية الاستحواذ الفعلي للأسهم بتاريخ 13 مارس الجاري، بعد الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة وإتمام العمليات القانونية الأخرى، ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة.

وقال بادي بادماناثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "إن شراء الأسهم الإضافية في شركتي (رابغ) و(رابغ للطاقة) وزيادة حصتنا الحالية يؤكد ثقتنا بمجمع المرافق هذا ورغبتنا في تعزيز الشراكة مع عميلنا الرئيسي (بترو رابغ)".

من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة "أكوا باور": "نخطط من خلال الاستحواذ على أسهم شركة (ماروبيني) في شركتي (راوك) و(رابغ للطاقة) لتحقيق المزيد من النجاحات كالتي حققناها مؤخراً في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه وتعزيز خدماتنا في المملكة وبقية دول العالم، بالإضافة إلى ترسيخ موقعنا كمزود رائد لخدمات الطاقة والمياه، للعملاء من ذوي الكفاءة العالية والصيت الكبير في قطاع الطاقة كشركة (بترو رابغ)".