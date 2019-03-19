"الاتحاد للتأمين" تتلقى رد "مؤسسة النقد" حول خطة معلنة

أعلنت شركة #الاتحاد_للتأمين_التعاوني استلامها خطاب رد من #مؤسسة_النقد_العربي السعودي بتاريخ 18 مارس 2019، والذي يتضمن بعض الملاحظات والمتطلبات المتعلقة بالخطة التصحيحية.



وأوضحت في بيان لها على "تداول"، أنه بناءً على الخطاب يجب على الشركة تزويد المؤسسة بالمتطلبات الواردة في الخطاب خلال 10 أيام عمل من تاريخ الخطاب، مشيرة الى عدم وجود أي أثر مالي.



وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في فبراير الماضي، منع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات، بسبب ملاحظتها مخالفات جسيمة على الشركة والمتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات والعناية بالعملاء وعدم فاعلية أنظمتها التقنية.



وأعلنت شركة "الاتحاد للتأمين" مؤخرا، أنها قامت بتقديم خطة تصحيحية للملاحظات الواردة في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".