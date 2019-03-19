"تكوين" تحصل على تمويل مرابحة بـ150 مليون ريال

أعلنت #شركة_تكوين حصولها على تمويل مرابحة وتوقيع اتفاقية التمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ضمن مبادرة تعزيز تمويل الصادرات التي تقودها هيئة تنمية الصادرات السعودية لغرض تمويل شراء مواد خام.

وتصل قيمة اتفاق المرابحة 150 مليون ريال، ولمدة سنة واحدة.

وذكرت الشركة أن #التمويل يأتي ضمن مبادرة تعزيز تمويل الصادرات التي تقودها هيئة تنمية الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وقد وافقت اللجنة الائتمانية للمبادرة على هذا التمويل، وفوضت وعينت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كوكيل منفذ كجزء من هذه الاتفاقية.