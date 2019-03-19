"نماء للكيماويات" تتكبد خسائر فصلية بـ 17 مليون ريال

تكبدت مجموعة #نماء_للكيماويات خسائر فصلية بقيمة 17.08 مليون ريال خلال فترة الربع الرابع من العام الماضي، لتسجل أرباحاً صافية بقيمة 35.2 مليون ريال عن كامل العام 2018.

وأرجعت المجموعة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، تحقيقها أرباحاً صافية عن كامل العام الماضي، إلى "ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية بالرغم من انخفاض الكميات المباعة إضافة إلى انخفاض تكلفة المواد الأولية".

وتحدثت "نماء" عن "انخفاض في مصاريف البيع والتسويق نتيجة انخفاض الكميات المباعة وارتفاع #المصروفات_العمومية نتيجة إلى إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل وانخفاض المصروفات المالية نتيجة لسداد بعض #القروض إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى نتيجة إلى عكس بعض المخصصات".

كما أشارت إلى الأثر المنعكس على النتائج المالية من "انخفاض في تقييم العملات الأجنبية، وارتفاع مخصص #الزكاة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (العام 2017 بأكمله)".

وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 623.4 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2017: 663 مليون ريال سعودي) والتي تعود بشكل رئيسي إلى رصيد الجزء المتداول من قرض طويل الأجل لصندوق التنمية الصناعية السعودي والذي يبلغ 591.3 مليون ريال سعودي، (31 ديسمبر 2017: 488.6 مليون ريال سعودي).

وكانت المجموعة غير ملتزمة بالتعهدات المالية الخاصة بالقروض، وفي 25 أكتوبر 2018 ، تلقت الشركة رسالة من صندوق التنمية الصناعية السعودي تفيد بأن صندوق التنمية الصناعية السعودي قد رفض طلب شركة نماء لإعادة هيكلة قروضها.

وتتابع إدارة المجموعة حاليا مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لمعالجة القضايا التي أثيرت في الرسالة من الصندوق، وبالتالي تعديلها لتمكين الشركة من استئناف المفاوضات لإعادة هيكلة القروض.

وكانت مجموعة "نماء للكيماويات" خفضت رأسمالها من 1,285,200,000 الى 235,200,000 ريال بنسبة 81.7% بغرض إعادة هيكلة رأس المال، وبهذا انخفض عدد الأسهم من 128,520,000 سهم إلى 23,520,000 سهم عن طريق الإلغاء ابتداء من 11 مايو 2017.

وتبعا لذلك قامت مجموعة نماء للكيماويات باحتساب الربح (الخسارة) للسهم كالتالي: الربح (الخسارة) / متوسط المرجح للأسهم محسوب على أساس المدة قبل التخفيض وبعده، وقد بلغ المتوسط المرجح للأسهم 23,520,000 عن الفترة الحالية و61,204,932 عن الفترة السابقة.