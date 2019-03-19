520 مليون ريال خسائر "صافولا" في 2018

تكبدت مجموعة #صافولا_السعودية خسائر قوية بلغت قيمتها 520.4 مليون ريال، خلال 2018، مقارنة مع أرباح 1.02 مليار ريال، في 2017.

وأرجعت المجموعة خسائر العام الماضي إلى تسجيل أرباح غير متكررة في 2017، من بينها تسجيل أرباح رأسمالية بلغت 693.9 مليون ريال والناتجة عن بيع 2% من الأسهم المملوكة للمجموعة في شركة #المراعي.

كما سجلت الشركة في 2017، أثر صافي إيجابي غير متكرر بمبلغ 62 مليون ريال نتيجة للأرباح المحققة من بيع الحقوق الإيجارية لشركة بندة للتجزئة لأسواق هايبربنده في دبي فيستيفال سيتي مول بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى 30 مليون ريال نتيجة لتسجيل مكسب ناتج عن انخفاض حصة المجموعة (Dilution Gain) في رأس مال الشركة المتحدة للسكر-مصر.

وقالت صافولا إنه خلال العام 2018، بلغت المصاريف الاستثنائية 100.7 مليون ريال والمتعلقة بتقديم ضمان لأحد الشركات التابعة لشركة زميلة والتي ساهمت في زيادة الخسارة خلال العام مقارنة بالعام الماضي.