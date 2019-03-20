أرامكو تخطط لبدء إنشاء معمل "غاز الجافورة" في 2019

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، أن #أرامكو تخطط للبدء بإنشاء معمل غاز الجافورة لإنتاج الغازات المختلفة خلال العام القادم.

وأوضح خلال كلمته بمنتدى الأحساء للاستثمار 2019، المنعقد اليوم الأربعاء، أن إنشاء المعمل يأتي ضمن خطة الشركة لإنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي خلال العقد القادم.

وأشار إلى أن الأحساء تحتوي على كميات واعدة جدا من #الغاز_الصخري ذات جدوى؛ نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من السوائل، منوها إلى أن شركة أرامكو تعمل حاليا على تطوير هذه الموارد.

وكانت #أرامكو قد ذكرت في تقريرها السنوي لعام 2014، أن نتائج تحفيز التكسير في حوض الجافورة أشارت إلى وجود مورد للمواد الهيدروكربونية غير التقليدية.

ولفت الناصر إلى أن أعمال الحفر والتنقيب أثمرت عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الصخري في حوض الجافورة القريب من الأحساء.