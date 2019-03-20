تراجع أرباح "الأندلس العقارية" بـ59% لـ48 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #الأندلس_العقارية، بنسبة 59.4% إلى 47.9 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بـ 118.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- التغير في حصص ملكية الشركة الأم في كل من الأندلس مول وفندق ستايبريدج جدة اللذين تعود ملكيتهما لصندوق الأهلي ريت-1.



- تحقيق الشركة في العام السابق لمكاسب استثنائية محققة من استبعاد أرض استثمارية للشركة وتقديمها كحصة عينية في شركة زميلة جديدة (شركة مستشفى غرب جدة).

* انخفاض ربح التشغيل بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية نتيجة رسوم ادارة صندوق الأهلي ريت 1. وكذلك الزيادة في مخصص الانخفاض في قيمة ذمم المستأجرين عن عقود الايجار التشغيلي. بالإضافة الى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة.

- كذلك خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة الضمنية لشركة هامات العقارية (شركة زميلة)، بالإضافة إلى ارتفاع #مخصص_الزكاة الشرعية لعام 2018.

وهذا برغم الارتفاع في مجمل الربح الذي يعود إلى ارتفاع الإيرادات.

وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة شركة "الأندلس العقارية" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال ما يعادل 70 مليون ريال، منھا 35 ملیون ریال توزع من أرباح عام 2018 و35 ملیون ریال توزع من المكاسب المحققة من طرح نسبة 31.27% من صندوق " #الأھلي_ریت1 "،

وارتفعت إيرادات الشركة من 146.83 مليون في 2017 إلى 164.68 مليون ريال في 2018 بزيادة بلغت 12.16% ويعود سبب الزيادة إلى ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة ممثلة في فندق ستايبريدج #جدة الأندلس مول.

إذ بلغت إيرادات الفندق 24.4 مليون في عام 2018 مقارنة بمبلغ 7.2 مليون ريال في 2017، محققاً نموا مقداره 237% علماً أن الفندق بدأ يحقق إيراداته في أواخر الربع الثاني من عام 2017.

كذلك ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة ممثلة في مركز الأندلس مول من 138.6 مليون في 2017م إلى 140.3 مليون ريال في 2018م بزيادة بلغت 1.2%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مجمل ربح الشركة الذي بلغ 93.68 مليون في 2018 مقارنة بمبلغ 80.15 مليون ريال في 2017م محققا نموا قدره 16.88%.