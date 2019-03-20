كامكو: زيادة رأس المال 44% لدمج "جلوبل"

نمت الأرباح الصافية لشركة " #كامكو " في الربع الرابع من 2018، بأكثر من 10 أضعاف إلى 1.5 مليون دينار كويتي.

وزادت الأرباح بـ124% خلال عام 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق لتبلغ 2.6 مليون دينار كويتي.

وتعود هذه الزيادة إلى الربح الناجم عن صفقة الاستحواذ على نحو 70% من " #جلوبل " بسعر أقل من التقييم الدفتري لموجوداتها ومطلوباتها.

من جهة أخرى، أوصى مجلس إدارة كامكو بإلغاء #أسهم_الخزانة البالغة 10%، ومن ثم زيادة رأس المال بـ44% لصالح مساهمي "جلوبل"، لإتمام عملية الاندماج بين الشركتين، والتي سيتم بموجبها استبدال كل سهم في "جلوبل" بـ 0.75 سهم في "كامكو".