قفزة بأرباح "المصافي العربية" السنوية بنسبة 99%

قفزت أرباح شركة #المصافي_العربية السعودية إلى 14.55 مليون ريال، في 2018، مقارنة مع 7.3 مليون ريال، في 2017، بنسبة نمو 98.9%.

وبلغت قيمة أرباح الربع الرابع 9.3 مليون ريال، بارتفاع 66%.

وكشفت المصافي أن ارتفاع أرباح 2018، يعود إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن عام 2018، من شركة المجموعة #السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 18.99 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه خلال العام السابق تم الاستدراك لمخصص ديون مشكوك في تحصيلها المتبقي الذي يمثل 50% بمبلغ 3.86 مليون ريال لمواجهة الالتزام لدى البنوك المحلية لتغطية ضمانات بنكية لإحدى الشركات الزميلة.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 15.4 مليون ريال، مقابل 8.8 مليون ريال، في 2017، بنمو 75.1%.