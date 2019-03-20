"الأحساء للتنمية" تستحوذ على"السلام للخدمات الطبية"

وقعت شركة #الأحساء_للتنمية، اتفاقية اليوم، للاستحواذ على شركة #السلام_للخدمات_الطبية بنسبة 100% مقابل إصدار أسهم، عن طريق زيادة رأس مالها بنسبة 51% من 490 مليون ريال إلى 740 مليون، وبالتالي يرتفع عدد الأسهم من 49 مليون سهم إلى 74 مليون سهم (يتوقف على تحديد سعر سهم شركة الأحساء للتنمية بعد موافقة الهيئة حسب الاتفاقية).



وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن قيمة شركة "السلام للخدمات الطبية" تبلغ 250 مليون ريال، وتملك مستشفى تحت الإنشاء بمدينة الخبر سعتها الاستيعابية النهائية 495 سريرا، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي نهاية العام الجاري.



وذكرت الشركة أن قيمة "الأحساء للتنمية" تبلغ 513.52 مليون ريال حسب سعر إغلاق السهم ليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019م، مبينة أنه ‌سيتم تحديد القيمة النهائية لسهم شركة الأحساء بناءً على متوسط سعر الإغلاق لفترة 90 يوما قبل تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على نشر تعميم المساهمين أو القيمة الاسمية 10 ريالات أيهما أعلى.



وأضافت أن معادلة نسبة مبادلة الأسهم سيتم تحديدها بعد موافقة هيئة السوق المالية على عملية الاستحواذ (حيث إنه ‌سيتم تحديد القيمة النهائية لسهم شركة الأحساء بناءً على متوسط سعر الإغلاق لفترة 90 يوما قبل تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على نشر تعميم المساهمين أو القيمة الاسمية 10 ريالات أيهما أعلى).