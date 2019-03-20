"المتقدمة" توصي بتوزيع أرباح نقدية بـ7% للربع الأول

أوصى مجلس إدارة الشركة #المتقدمة للبتروكيماويات، بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% (ما يعادل 0.7 ريال لكل سهم)، وذلك كأرباح عن الربع الأول من العام المالي 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة العربية #السعودية، فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية، وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من #نظام_ضريبة_الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وعن الربع الرابع 2018، أوصى مجلس إدارة " #المتقدمة" للبتروكيماويات بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد (0.70) هلله، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر.

كما تمت الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بتواريخ 18/03/2018 و 07/06/2018 و 25/09/2018 بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية المنتهية في 31/12/2018 بواقع (413.3) مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعه (2.1) ريال للسهم الواحد.

من جهة أخرى، تم تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

وعن القرارات الأخرى، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.