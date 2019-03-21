إسمنت القصيم: عقد تصدير إسمنت للكويت بـ 16.8 مليون ريال

أعلنت شركة #إسمنت_القصيم أن قيمة العقد الموقع مع مؤسسة العرادة لمواد البناء، لتصدير الإسمنت إلى دولة الكويت تبلغ 16.8 مليون ريال.

وقالت "إسمنت القصيم" في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق #الأسهم السعودية، إنها تنوه بمساهميها إلى أن الإعلان عن العقد تم فور الانتهاء من تجهيز الترتيبات اللوجيستية واستكمال الوثائق والضمانات اللازمة لبدء سريان التنفيذ الفعلي للعقد.

وأضافت أن "القيمة الإجمالية المتوقعة للعقد تبلغ 16.8 مليون ريال".

وأوضحت أن "توضيح الأثر المالي لهذا العقد المبرم لتصدير الإسمنت إلى الكويت، سيظهر ضمن النتائج المالية لاحقاً وسيظهر خلال عام 2019".