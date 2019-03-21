غرامة أوروبية ثالثة على "غوغل" لهذا السبب

أعلنت المفوضية الأوروبية تغريم شركة "غوغل" بـ1.49 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية؛ باستغلال مكانتها المسيطرة من خلال خدمة إعلانات "أدسنس" التابعة لها، بحسب "الألمانية".

وقالت مارجريت فيستاغر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي: "إن "غوغل" عززت هيمنتها في إعلانات البحث الإلكترونية وحصنت نفسها من الضغط التنافسي"، مشيرة إلى القيود التعاقدية التي فرضتها على مواقع الأطراف الثالثة.

وأضافت في بيان: "هذا غير قانوني وفقا لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية"، مضيفة أن سوء السلوك هذا استمر لأكثر من عقد، ما حرم شركات أخرى من فرصة التنافس العادل.

ورأت الجهات الرقابية الأوروبية أن شركة "غوغل" خالفت قوانين مكافحة الاحتكار، بفرضها شروطاً غير عادلة على الشركات التي تضيف صندوق محرك بحث "غوغل" على مواقعها الإلكترونية في أوروبا.

وقالت مارغريت فيستاغر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، إن "(غوغل) عززت هيمنتها في إعلانات البحث الإلكترونية، وحصنت نفسها من الضغط التنافسي"؛ مشيرة إلى القيود التعاقدية التي فرضتها على مواقع الأطراف الثالثة. وأضافت، في بيان: "هذا غير قانوني، وفقاً لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية"؛ مضيفة أن سوء السلوك هذا استمر لأكثر من عقد، ما حرم شركات أخرى من فرصة التنافس العادل.

وخلص فريق فيستاغر إلى أن مواقع الويب الخاصة بأطراف خارجية، والتي تحتوي على أدوات بحث مدعومة من "غوغل"، مثل الصحف ومواقع السفر، تحتوي على "شروط تقييدية في العقود" تمنعهم من استضافة الإعلانات من محركات البحث المنافسة، وفقاً للبيان.

واستعرضت فيستاغر مئات العقود التي يعود تاريخها إلى عام 2006، تضمنت هذه البنود. وقالت إن "غوغل" بدأت التخلص التدريجي من العبارات التي تشير للحصرية في عام 2009، وغيرتها إلى عبارة "الموضع المتميز"، التي تحجز المساحات الأكثر ربحية في نتائج البحث لإعلانات "غوغل".

يذكر أن برنامج "أدسنس" التابع لـ"غوغل" يسمح للمعلنين بوضع الإعلانات على مواقع الصحف والمدونات. وعندما يبحث المستخدمون في الموقع، تظهر الإعلانات على الهوامش.