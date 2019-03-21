تراجع أرباح الخليج للتدريب السنوية 37% لـ32 مليون ريال

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم تراجع أرباحها السنوية في 2018 إلى 32.4 مليون ريال، مقابل أرباح 51.7 مليون ريال في 2017، بتراجع 37.4%.

وحققت الشركة نموا في أرباحها الفصلية خلال الربع الرابع من 2018، بنسبة 24%، والتي بلغت قيمتها 17.6 مليون ريال.

وقالت #الخليج_للتدريب إن انخفاض صافي الأرباح في 2018 مقارنة مع 2017، يعود إلى زيادة تكلفة المبيعات وإيقاف دعم صندوق الموارد البشرية صاحبه ارتفاع في مصاريف التمويل خاصة في النصف الأول من العام.

ولفتت الشركة إلى أن ارتفاع المبيعات في النصف الثاني من العام أدى إلى تحسن في صافي الربح من النصف الثاني من هذا العام مقارنة بمثله من العام السابق.