مجلس إدارة "إعمار" يوصي بتوزيع 15% أرباحاً نقدية

أعلنت "إعمار العقارية" وشركاتها التابعة "إعمار مولز" و"إعمار للتطوير" أمس عن مقترحات توزيع الأرباح على المساهمين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.41 مليار درهم عن عام 2018.

وقالت #إعمار_العقارية ، في إفصاح نشر على موقع سوق دبي المالي أمس، إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال بواقع 15 فلساً للسهم بقيمة 1.073 مليار درهم عن عام 2018.

وذكرت الشركة، أنه تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 22 أبريل المقبل، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ونمت أرباح "إعمار" 30% في العام الماضي إلى 7.21 مليار درهم مقارنة مع 5.56 مليار، في العام السابق عليه. فيما سجلت صافي أرباح عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 6.108 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة شركة "إعمار مولز" في اجتماعه أمس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 1.3 مليار درهم 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم عن 2018.

وأشارت الشركة في بيان للسوق إلى أنها دعت لانعقاد الجمعية العمومية في 23 أبريل المقبل بعد موافقة الهيئة.

ويبلغ رأسمال "إعمار مولز"، ذراع البيع بالتجزئة لإعمار العقارية، 13.014 مليار درهم موزعاً على 13.014 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم للسهم.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق صافي أرباح 2.230 مليار درهم 2018 بنمو 7% مقارنة بصافي أرباح 2.086 مليار في 2017.

فيما أوصى مجلس إدارة "إعمار للتطوير"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 1.040 مليار درهم بنسبة 26% من رأس المال بواقع 26 فلساً للسهم عن عام 2018. وأشارت الشركة، إلى أنها دعت لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 23 أبريل المقبل.