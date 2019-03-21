"الزامل للصناعة" تتكبد 139 مليون ريال خسائر سنوية

تكبدت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" خسائر سنوية بقيمة 139.9 مليون ريال نهاية عام 2018 مقارنة مع أرباح بقيمة 105 ملايين ريال نهاية عام 2017.

وبحسب بيان الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق #الأسهم السعودية، بلغت الخسارة التشغيلية 18.7مليون ريال خلال العام الماضي مقابل أرباح بقيمة 226.5 مليون في العام 2017.

وبلغت خسارة السهم بالريال 2.33 ريال خلال العام الماضي، ومقابل ربحية بـ 1.75ريال خلال العام قبل السابق.

وأرجعت الشركة خسائرها إلى "أثر تطبيق #المعيار المحاسبي (IFRS 9) إلى زيادة قيد مخصصات بمبلغ 111 مليون ريال لمقابلة المخاطر المحتملة في تحصيل بعض الذمم المدينة (خسائر ائتمانية متوقعة)".

كما أرجعت الخسائر إلى "انخفاض ملموس في هوامش الأرباح الإجمالية في كافة قطاعات الشركة بسبب انخفاض المبيعات المحلية، وزيادة تكاليف المدخلات، والمنافسة الشرسة التي أدت إلى الضغط على أسعار البيع وانخفاضها بشكل ملموس".

وبررت الشركة #الخسائر أيضا بـ"ارتفاع تكاليف التمويل" و"ارتفاع الخسائر في حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك، بجانب خسارة من استبعاد حصة الشركة ومخصص انخفاض في قيمة مبالغ مستحقة من العمليات المتوقفة". وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتفق مع عرض أرقام السنة الحالية.

يذكر أن الإيرادات المحلية (داخل السعودية) انخفضت بنسبة 4%، في حين ارتفعت نسبة التصدير والمبيعات الدولية بنسبة 2.1%.

وواصلت الشركة جهودها في ضبط المصاريف وترشيد التكاليف مما نتج عنه انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ إجمالي بلغ 67 مليون ريال سعودي على الرغم من ارتفاع الرسوم.