400 محطة شحن للسيارات الكهربائية في أوروبا بنهاية 2020

تمضي شركة ايونيتي، المشروع المشترك لشحن #السيارات_الكهربائية في أوروبا بين فولكسفاغن وبي.إم.دبليو ودايلمر وفورد، قدماً صوب إقامة 400 محطة شحن في أوروبا بحلول نهاية 2020، وتخطط لإنشاء المزيد.



وتهدف ايونيتي، التي لم تحقق أرباحاً بعد، إلى تركيب محطات الشحن بحلول نهاية العام المقبل، في كل منها نحو ستة منافذ شحن. وأقامت الشركة 63 محطة حتى الآن، بجانب 52 محطة أخرى قيد الإنشاء.



والمجموعة متخصصة في الشحن الفائق السرعة على امتداد الطرق السريعة الأوروبية في مسعى للتغلب على مشكلة المسافات التي تقطعها السيارة في كل شحنة، وهي مشكلة ما زالت تعتبر بجانب السعر سببا في ضعف الطلب على السيارات الكهربائية حتى الآن.



وقال مايكل هاجيش الرئيس التنفيذي لايونيتي للصحافيين مساء الأربعاء "هناك الكثير من الزخم، والنشاط سيكون كبيرا". وأضاف "خطط التوسع قيد التجهيز حاليا".



وذكر هاجيش أن هذا قد يشمل محطات شحن أكثر وأكبر على امتداد الطرق السريعة، وكذلك في الطرق المزدحمة المؤدية إلى داخل وخارج مناطق المدن الرئيسية التي يبلغ فيها الطلب على محطات الشحن ذروته.



وأشار إلى أن المنافسة في مجال البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، الذي تعمل فيه شركات النفط الكبرى وشركات الهندسة العملاقة وشركات المرافق وصناعة السيارات، ستشتد أكثر في السنوات المقبلة.