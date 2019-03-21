STC تنشئ برنامجاً لإصدار صكوك دولية بـ5 مليارات دولار

أعلنت شركة #الاتصالات_السعودية عن عزمها على إنشاء برنامج صكوك دولية بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات دولار أميركي و #طرح_صكوك بموجبه مباشرة أو من خلال منشأة ذات غرض خاص تؤسس خارج السعودية لهذا الغرض.

وقالت الشركة إنه سيتم إصدار الصكوك في جزء أو عدة أجزاء وعلى مرحلة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها طرحاً عاماً أو خاصاً.

وصدرت موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/03/20 على الرفع بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للموافقة على تأسيس البرنامج والطرح بموجبه، بناء على النظام الأساسي للشركة.

وقالت الشركة إن البرنامج يهدف إلى دعم تنفيذ استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية وإلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من مميزات وخصائص الصكوك الدولية، والتي تتمثل في #السيولة_العالية والأسعار التنافسية وتنوع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى رفع قدرة الشركة المالية وتعزيز تواجدها في سوق الدين الدولي.