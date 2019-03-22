نوكيا: لا خطط لأي أنشطة جديدة في إيران خلال 2019

قالت شركة #نوكيا_الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات إنها لا تخطط للقيام بأي أنشطة جديدة في #إيران في 2019، مشيرة إلى صعوبات في التعامل مع سياسات تجارية أميركية وأوروبية متعارضة.



وقالت نوكيا في تقريرها السنوي "اختلاف الإطار التنظيمي لكل من #الاتحاد_الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأعمال في إيران سيكون أكثر تعقيدا إلى حد كبير في المستقبل".



وأضافت قائلة "كشركة أوروبية فإنه سيكون من الصعب جداً التوفيق بين أنظمة السياسة الخارجية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".



وحققت نوكيا إيرادات إجمالية بلغت 54.6 مليون يورو (62 مليون دولار) من مبيعات إلى مشغلين في إيران في 2018.



وقالت "بالرغم من أننا نجري تقييما لأنشطة أعمالنا على أساس مستمر، إلا أننا لا نعتزم حاليا قبول أي أنشطة جديدة في إيران في 2019 وننوي فقط إتمام الالتزامات التعاقدية القائمة في إيران بما يتماشى مع العقوبات الاقتصادية السارية والقوانين الأخرى المرتبطة بالتجارة".