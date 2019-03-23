سابك: مشاريع الرياض الكبرى ترتقي بفرص الاستثمار

أكد رئيس مجلس إدارة شركة #سابك السعودية الدكتور عبد العزيز الجربوع، أهمية إطلاق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تشمل "مشروع حديقة الملك سلمان"، و"مشروع الرياض الخضراء"، و"مشروع المسار الرياضي"، و"مشروع الرياض آرت".

وأكد الجربوع في تصريح صحافي أن هذه المشاريع تجسد عناية القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن، وتحسين جودة الحياة، والحرص على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، لبناء مجتمع حيوي بيئته عامرة بالسعادة، و #اقتصاد مزدهر بفرصه الاستثمارية المثمرة.

وأوضح أن المشاريع الأربعة الكبرى، التي تقوم عليها لجنة #المشاريع الكبرى برئاسة ولي العهد، ستحسن #جودة_الحياة في مدينة الرياض، وسترتقي بالعاصمة إلى المكانة التي تليق بالمملكة العربية السعودية.

واعتبر أن هذه المشاريع، ستعزز التنمية في العاصمة بمختلف جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.