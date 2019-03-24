أرباح "بايونيرز" تقفز لـ 1.2 مليار جنيه في 2018

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة #بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 عن استمرار الأداء المتميز للمجموعة والتي حققت إيرادات بلغت نحو 8.461 مليار جنيه مقابل نحو 8.239 مليار جنية مصري خلال عام 2017 بنمو بلغ نحو 2.7% ليشهد صافي ربح المجموعة ارتفاعا بنسبة 7.5% إلى 1.228 مليار جنيه مقابل 1.14 مليار جنيه للفترة المقابلة.

وشهد إجمالي أصول المجموعة في نهاية 2018 نموا قويا بنحو 16.7% لتبلغ 25.190 مليار جنيه مقابل 23.612 مليار جنيه في الربع الثالث من 2018 ومقابل 21.588 مليار جنيه في العام 2017، في حين شهدت حقوق الملكية بنهاية 2018 قفزة كبيرة لتسجل نحو 11.414 مليار جنيه مقابل نحو 9.213 مليار جنيه عن عام 2017 بنمو قدره 23.9%.

وتعد نتائج أعمال المجموعة خلال العام 2018 انعكاسا إيجابياً لتطور المركز المالي للمجموعة التي استهدفته الخطة الاستراتيجية لها على مدار السنوات السابقة.

وتضع المجموعة نصب أعينها خططا متفائلة وديناميكية للعام 2019 في ظل التحسن المستمر في أداء المؤشرات الاقتصادية وتوقعات باستمرار انخفاض مستويات أسعار الفائدة الفترة القادمة والتي سيكون لها أثر إيجابي على جميع القطاعات التي تستثمر فيها المجموعة سواء الصناعي أو العقاري أو المالي.

وتقوم إدارة #مجموعة_بايونيرز بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركة بالفترة القادمة ولا تزال المجموعة قائمة على تنفيذ سياستها في زيادة حصتها في بعض الشركات التابعة والتخارج من البعض الآخر بشكل جزئي أو كلي لتعظيم أرباح المساهمين.