"سبكيم" تعلن تعيين عبدالله السعدون رئيساً تنفيذياً

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" اليوم الاثنين أن مجلس إدارتها قرر أمس الأحد تعيين عبدالله بن سيف السعدون عضواً منتدباً في مجلس إدارة الشركة.

وقالت "سبكيم" قرار تعيين السعدون يأتي بالتمرير بناء على توصية لجنة #الترشيحات و #المكافآت في الشركة.

وكانت سبكيم قد أعلنت في 24 من الشهر الماضي، قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة "أحمد العوهلي" من منصبه، وتكليف السعدون بمهام الرئيس التنفيذي، وجاء قرار اليوم بتعيين السعدون عضوا منتدبا.

وكان ذلك القرار بعد صدور الأمر الملكي الصادر بتعيين "العوهلي" محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

وتخرج المهندس "عبدالله السعدون" في جامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية، ويحمل درجة بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية.

وعمل "السعدون" في الهيئة العامة لتحلية المياه، لينتقل إلى #سابك ومنها إلى #سبكيم التي تدرج فيها حتى أصبح رئيسا للخدمات المشتركة، إضافة إلى رئاسته وعضويته في عدد من مجالس إدارة الشركات التابعة لسبكيم.

والتحق السعدون بشركة سبكيم في العام 2001 مساهماً في العديد من المشاريع الحيوية التي نفذتها الشركة خلال فترة تأسيسها، حيث تولى منصب رئيس العمليات والتصنيع لكافة مصانع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية.

وحققت الشركة خلال فترة رئاسة السعدون للعمليات والتصنيع، رقماً قياسياً في حجم الإنتاج قبل أن يتولى منصب رئيس الخدمات المشتركة للإشراف على عملية التحول التي تقوم بها الشركة في عدة قطاعات شملت تقنية المعلومات والموارد البشرية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى رئاسته وعضويته في عدد من مجالس إدارة الشركات التابعة لسبكيم.