تراجع أرباح "العالمية للتأمين" 30% لـ31.3 مليون ريال

تراجعت أرباح الشركة #العالمية_للتأمين التعاوني قبل الزكاة في 2018، إلى 31.3 مليون ريال، مقابل 44.5 مليون ريال في 2017، بتراجع 29.7%.

وبلغت قيمة أرباح الشركة في الربع الرابع من 2018، نحو 6.7 مليون ريال.

وقالت #العالمية إن انخفاض صافي الربح خلال 2018، يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وانخفاض في إيرادات عمولات إعادة التأمين وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.

وأضافت أن الانخفاض في الربح يقابله جزئيا انخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين، وارتفاع في إيرادات الاستثمار وارتفاع صافي الأقساط المكتسبة.