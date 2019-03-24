أكواباور: 4.4 مليار دولار تكلفة مشروع الطاقة بدبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع الائتلاف الذي تقوده شركة #أكوا_باور السعودية ويضم صندوق #طريق_الحرير المملوك من الحكومة الصينية، إنجاز صفقة تمويل لمشروع ضخم للطاقة بدبي.

ويأتي إنجاز الإغلاق المالي للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 950 ميغاوات بتكلفة 16 مليار درهم.

ومن شأن كل مراحل المشروع رفع القدرة الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.

وأُطلق المشروع المسمى نور للطاقة-1 في شراكة بين هيئة الكهرباء وأكوا باور وصندوق طريق الحرير الصيني.

وقال رئيس مجلس إدارة أكواباور، محمد أبونيان، إن تكلفة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية 16 مليار درهم (4.4 مليار دولار).

وأشار أبونيان في مقابلة مع "العربية" إلى وجود رغبة قوية من المصارف العالمية والمحلية لتمويل المشروع، موضحا أن قيمة القروض المصرفية للمشروع بلغت 2.6 مليار دولار بآجال تصل إلى 25 سنة.

ويعد مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية أول مشروع عالميا ينتج الطاقة بشكل متواصل ومقره في دبي.