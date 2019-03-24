تراجع خسائر "الكابلات" لـ68.6 مليون ريال في 2018

أعلنت شركة #الكابلات_السعودية "الكابلات" عن تكبدها خسائر 68.6 مليون ريال في 2018، مقابل 80.3 مليون ريال في 2017، بانخفاض في قيمة الخسائر بنحو 14.5%.

وبلغت أرباح الشركة في الربع الرابع من 2018 نحو 65 مليون ريال.

وقالت #الكابلات إن الخسائر تعود إلى التنازل عن قروض بإجمالي 228 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي من قبل بنوك إعادة الهيكلة كما تم تفصيله أدناه، إضافة إلى مكاسب التخلص من شركة تابعة مبلغ وقدره 47 مليون ريال، حدث في الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن صافي نتائج شركات تابعة ومرتبطة معينة متضمناً إحدى التسويات السلبية للتأثير السيئ في عام 2018، بالإضافة لانخفاض المصروفات التشغيلية والتكلفة المالية.