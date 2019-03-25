ارتفاع أرباح أكسا للتأمين قبل الزكاة لـ76.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة #أكسا_للتأمين_التعاوني السنوية قبل الزكاة إلى 76.4 مليون ريال، في 2018، مقابل 60.1 مليون ريال، في 2017، بنمو 26.98%.

وخلال الربع الرابع من 2018، بلغت أرباح #أكسا_ للتأمين 15 مليون ريال، بتراجع 9%.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بمقدار 16.2 مليون ريال يعود إلى التحسن في نسبة المطالبات الإجمالية والتي تحسنت من 80% في 2017 الى 77% في 2018.

وأضافت أن هذا التحسن يعود بشكل رئيسي إلى نسب مطالبة أفضل في قطاعي المركبات والممتلكات إضافة إلى الزيادة في عائدات الاستثمار لحملة الوثائق وأموال المساهمين بـ 10.9مليون 31% أو 35.1 مليون في 2017 الى 46 مليون في 2018 وساهم ذلك أيضا في زيادة صافي الأرباح.