العالم يترقب طرح أسهم شركات عملاقة للاكتتاب

حقق #الاكتتاب العام الأولي لـ Amazon و Facebook وغيرهما من شركات #التكنولوجيا المُسيّرة عبر تطبيقها #الإلكتروني نجاحا مُذهلا خلال الأعوام القليلة الماضية، ما شجّع باقي الشركات المتخصصة في التكنولوجيا لأخذ خطوة مماثلة على أمل دعم مشروع مبتدئ قد يحقق يوماً نجاحاً مميزاً.

ومثّل نجاح الطرح العام الأولي لأسهم شركات التكنولوجيا كـ Amazon و facebook محطّةً مهمةً ليس للشركة وحدها، وإنما لشركات التكنولوجيا عموما، ما جعلها تتسابق لجمع المليارات من خلال طرح أسهمها للتداول في البورصة.

وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ ، تعمل شركة البحث عن الصور Pinterest مع #غولدمان_ساكس و "جي بي مورغان" على تسريع الطرح العام الأولي لأسهمها في #بورصة_نيويورك بعدما قدّمت أوراق الاكتتاب بشكل سري إلى لجنة الأوراق المالية و #البورصات_الأميركية في وقت سابق هذا العام.

وتعتزم الشركة جمع 1.5 مليار دولار من خلال عملية #الطرح والتي يمكن أن تقدر قيمة الشركة بحوالي 12 مليار دولار على الأقل.

ولم يقتصر سباق الطرح العام على شركات #الإعلام و #التواصل_الاجتماعي فحسب، بل امتد ليشمل الشركات العاملة في خدمات النقل.

ومن المنتظر أن تكون عملية الطرح العام الأولي لأسهم "أوبر" الشهر المقبل واحدة من أكبر 5 عمليات طرح في بورصة نيويورك، على الإطلاق.

وفي القطاع نفسه، ستعرض شركة #ليفت 30.8 مليون سهم بسعر يتراوح بين 62 و68 دولارا للسهم, ما يجعل تقييمها قريبا من 20 مليار دولار.

وفي ظل الإمكانات الواعدة في الأسواق الصاعدة يبقى السؤال، هل ستحظى هذه #الشركات بإقبال المستثمرين وبنجاح يضاهي شركات التكنولوجيا المُدرجة.