المصرية للاتصالات تعتزم إحالة 2000 موظف للمعاش المبكر

قالت الشركة #المصرية_للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في إفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الاثنين إن مجلس الإدارة وافق على مقترح برنامج المعاش المبكر الاختياري، بما يستهدف إحالة نحو ألفي عامل للتقاعد الاختياري خلال 2019.



وأضافت الشركة في بيان إلى #بورصة_مصر أن البرنامج سيساعد في ترشيد "تكاليف الشركة على المدى المتوسط".



ويعمل بالشركة المصرية للاتصالات التي تمتلكها الحكومة أكثر من 40 ألف موظف.



وقالت الشركة إن العامل المتقدم للبرنامج سيحصل على "مكافأة نقدية بالإضافة إلى معاش شهري منفصل من الشركة وتأمين صحي له ولأسرته لمدة 3 سنوات".



وقال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة في البيان "لدينا الموارد اللازمة للقيام بتلك الخطوة في ظل توفر السيولة النقدية من عائدات أرباح فودافون مصر".